Skripalovi nebyli otráveni látkou A-234, řekl chemik

„Data OPCW ohledně použití velmi čisté toxické chemické látky dokazují, že nešlo o A-234. Kdyby substance, kterou objevili Britové na dveřní klice Skripalových, byla čistá A-234, nedokázali by Skripalovovi ujít dalších 50 metrů, zemřeli by na místě. Tím spíš, že samotná A-234 je složitá nervově paralytická látka, která se skládá ze směsi různých komponentů a příměsí, jež se různě rozkládají. Byla-li tedy nalezena čistá látka, není to A-234, tvrdí odborník.

© AFP 2018 / Ben Stansall Twitter explodoval po zprávách o „zázračném“ probuzení Skripalových

Uvádí, že kdyby byla na otravu Skripalových použita A-234, objevili by experti OPCW různé komponenty, které by se po čase rozložily na netoxické složky. Pak by ale nemohli mluvit o atentátu s použitím toxické látky.Tato část prohlášení OPCW podle Rinka odporuje výroku dalšího autora A-234 Vila Mirzajanova, který žije v USA, o tom, že velká vlhkost v Británii mohla snížit smrtící účinek látky. „Je to pravdivá poznámka, protože A-234 je velice nestabilní látka, na kterou působí voda, louh, vůbec všechno. Pak ale měli odborníci najít produkty hydrolýzy, ale nikoli čisté látky," řekl Rink.

Narkotický sprej

Podle expertova mínění mohli být Skripalovi otráveni naprosto jinou látkou, fentanylem. Tento prostředek se používá ve výrobě módních narkotických látek ve Velké Británii. „Každý rok umírá ve Velké Británii 2,5 tisíce lidí na otravu fentanylem, protože tyto drogy jsou tam módou," sdělil Rink.

© REUTERS / Tatyana Makeyeva Viktorie Skripalová se v otevřeném dopise obrátila na Mayovou (VIDEO)

Připomněl, že se původně mluvilo právě o otravě Skripalových předávkováním drog.

Dívej se do očí

Podle názoru autora A-234 je legenda o ruské stopě v případě Skripalových zpochybněna také tím, že dosud nikdo nespatřil oběti na vlastní oči.

Jde o to, řekl Rink, že A-234 zasahuje oči oběti. Britská strana ale o podobném symptomu nemluvila v žádném prohlášení. „Kdyby Britové uvedli tento symptom, bylo by to aspoň trochu v souladu s legendou," řekl autor A-234.

Hodlá počkat na zveřejnění plné verze zprávy OPCW, poněvadž dosud nebyl uveden název otravné látky. „Jejich povinností je předložit zástupcům RF úplnou zprávu. Až to udělají, podíváme se na ni a prostudujeme ji," poznamenal Rink.