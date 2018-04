Generální tajemník NATO se vyslovil pro dialog s Ruskem

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg oznámil, že vedení dialogu s Ruskem je složité, ale je to nutné, uvádí agentura Anadolu.

„Dialog s Ruskem je těžký, ale právě proto je důležitý. Rusko nikam neodejde, Rusko tady bude furt, je náš soused. Proto se dialog částečně týká snah o zlepšení vztahů, částečně se týká regulace současných vztahů. NATO je stále otevřeno plodnému dialogu s Ruskem," řekl Stoltenberg v rozhovoru před návštěvou Turecka.

Podle něj organizace zatím neplánuje „další akce" v souvislosti s incidentem v britském Salisbury. „Byla to reakce, kterou jsme po útoku v Salisbury považovali za úměrnou a relevantní odpověď. Také jsme snížili maximální počet diplomatů z 30 na 20. V současnosti nemáme další plány. Ale zároveň budeme sledovat situaci, všechno hodnotit a dělat to, co bude nutné," řekl Stoltenberg při odpovědi na otázku o možných dalších krocích vůči RF.