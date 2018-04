Rolls-Royce chce dodávat motory pro rusko-čínské letadlo

Společný podnik Sjednocené letecké korporace (OAK) a Čínské korporace civilního letectva (Comac) CRAIC v prosinci 2017 odeslaly RFP (poptávku) potenciálním dodavatelům letadla, na kterou očekává odpověď do konce května 2018. Ukončení procedur RFP v programu CR929 se očekává na konci roku 2019.

„Stavíme se k tomu velmi vážně. Chceme být dodavateli motoru. Letadlo CR929 vytvoří dobrou pozitivní konkurenci a inovační možnosti pro letecký průmysl… CR929 je výborné letadlo. Chceme nabídnout to, co už známe. Je to motor s posledními a prověřenými technologiemi. Chceme garantovat obchodní úspěch nového modelu letadla," citují noviny Steina.

Dodal, že tým inženýrů Rolls-Royce je v těsném a stálém kontaktu s CRAIC, aby bylo zaručeno, že potenciální motor se k letadlu nejlépe hodí.

Rusko a Čína mají v úmyslu realizovat plány na vytvoření letadla do let 2025-2027. Podle záměru stran bude vybudované letadlo o kapacitě 250-300 cestujících konkurovat letadlům jiných předních světových výrobců — evropskému Airbusu a americkému Boeingu — a obsadí velký podíl trhu nejen v Rusku a Číně, ale i v jiných státech. Cena programu je v současnosti odhadována v rozmezí 13-20 miliard dolarů. První let letadla se očekává v roce 2025.