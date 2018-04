Chudáci psi a chudáci děti: český politik zkritizoval veganku za „etické“ krmení psů

Na svém Facebooku napsal: „Tahle paní veganka prý své psy krmí ‚eticky‘ — tedy jen rostlinami. A krmila by tak prý i své děti, kdyby někdy nějaké měla. Chudáci psi a chudáci děti, bude-li kdy nějaké mít. Asi by je ani nekojila, hádám. Vždyť TAKOVÁ K***A také jí jen trávu a její mléko by vegan nevzal do úst. Za mě, ať si každý jí co chce, jen je mi líto těch jejích psů."

© Fotolia / Jacek Chabraszewski Aktivistka veganka se radovala ze smrti řezníka a byla potrestána

Podle ženy je hlavním důvodem pro veganství především etická stránka věci.

Krmí „eticky" teda vegansky dokonce i dva své psy. „Získat vše, co organismus potřebuje, veganskou cestou je pracnější u lidí i u psů, ale princip i cíl je stejný," řekla Maruščáková v rozhovoru pro OnaDnes.cz.

Aktivistka plánuje krmit své budoucí děti také veganskou stravou. „Jsem přesvědčená o tom, že tím dětem dáváte do vínku více vitality a zdraví. A také respekt k ostatním živým tvorům i planetě."

Co si myslíte o veganství vy? Souhlasíte s politikem? Není vám líto těch psů a budoucích dětí? Své názory pistě do komentářů.