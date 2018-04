Ruský stálý zástupce při OPCW označil chemický útok v Dúmě za provokaci

„My jsme charakterizovali to, co se stalo v Dúmě, to je předměstí Damašku, jako provokaci, před kterou jsme i my, i Syřané opakovaně varovali jak Radu bezpečnosti OSN, tak i vedení OPCW," prohlásil během tiskové konference.

Kvůli tomu stálý představitel Ruska označil činy USA, Velké Británie a Francie v Sýrii za akt agrese a vojenského dobrodružství. „Vážně byla poškozena politická perspektiva řešení v zemi, kde již sedm let probíhá vážný vnitřní konflikt," dodal.

Šulgin upozornil na to, že koalice zaútočila, aniž by počkala na příjezd mise OPCW. Prohlásil, že jejich zpráva mohla narušit plány agresorů.

„Očividně západní země v čele s USA žádné vyšetřování nepotřebují. Pro sebe již o všem rozhodli. Je ale možné, že se bojí, že experti, kteří by pracovali na místě, by odvrhli jejich lživou verzi, které posloužila jako základ pro raketový útok," řekl stálý zástupce Ruska.