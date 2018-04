National Interest porovnal ruský T-90 s americkým Abramsem

NI zanalyzoval tank M1A2 Abrams poslední modifikace SEP v3 a ruský T-90M. Jsou si v mnohém podobné. Mají například téměř stejnou kvalitu munice, avšak má se za to, že protipancéřové granáty М829А4 Abramse dokáží prorazit obranu nové generace, včetně dynamické obrany Relikt. T-90 zase střílí granáty Svinec přijatými do výzbroje v devadesátých letech, jež mají nicméně velkou sílu. Ruský tank je vybaven protitankovými střelami Invar, což konkurenti nemají.

Ministry of Defence of the Russian Federation