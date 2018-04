V Číně prohlásili, že konflikt s USA nijak neovlivní ekonomiku země

„Vím, že všechny zajímá, jak se budou dál vyvíjet obchodní rozpory mezi Čínou a USA, a jak to může ovlivnit čínské hospodářství. Chtěl bych říci, že v průběhu mnoha let prokazovalo čínské hospodářství dobrý pokrok a zachovávalo přitom stabilitu. Obchodní rozpory nebudou mít žádný vliv na čínskou ekonomiku ani na impuls jejího rozvoje. Čínská ekonomika je nanejvýš pružná a to znamená, že se může snadno přizpůsobit ke změnám,"prohlásil na briefingu.

© Fotolia / Ded Pixto Obchodní bitva mezi USA a Čínou sníží poptávku po ropě, říká analytik

Zdůraznil, že čínské hospodářství je velmi stabilní a má dobré perspektivy dalšího rozvoje.

Úředník dodal, že USA ignorovaly pravidla mezinárodního obchodu, což mělo za následek obchodní konflikt mezi Čínou a USA.

„Podobný jednostranný protekcionismus vyvolal znepokojení v celém světě. Čína vystoupila rozhodně proti tomu. Podnikli jsme také rozhodná opatření proti akcím USA," podotkl Si Či-hun.

Prezident USA Donald Trump pohrozil zavedením cla, které se dotkne čínského vývozu do této země v částce až 150 miliard USD ročně. Peking oznámil, že podnikne symetrická odvetná opatření.