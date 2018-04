Admirál promluvil o zablokování ruského námořnictva britskou ponorkou poblíž Sýrie

Britská ponorka třídy Astute nemohla zaútočit na objekty v Sýrii, díky kvalitně provedené protiraketové operaci různorodých sil Vojensko-mořské pěchoty RF ve Středozemním moři. Myslí si to bývalý velitel Baltské flotily, admirál Vladimir Valujev.

Podle deníku Times jaderná ponorka královských vojensko-mořských sil Velké Británie třídy Astute, ozbrojená řízenými střelami a torpédy, se nemohla podílet na vojenských operacích proti Sýrii, protože byla nucena manévrovat v konfrontaci s ruskými ponorkami. Deník uvádí, že britská ponorka „si hraje na kočku a myš" ve Středozemním moři s jednou, nebo možná dvěma ruskými ponorkami projektu 636,3 třídy „Varšavanka", které západní odborníci nazývají „černými dírami" díky tichosti chodu.

V publikaci se uvádí, že britská ponorka se také musela odtrhnout od dvou ruských námořních lodí a protiponorkových letadel. V tomto ohledu se nebylo možné dostat dost blízko a udeřit na Sýrii, a to navzdory skutečnosti, že se již několik dní ponorka snaží vyhnout detekci.

„To ukazuje na vysokou kvalitu ruské protiponorkové síly. Vyhledávání britské ponorky v dané oblasti, s detekcí a sledováním, bylo skutečně organizováno a úspěšně provedeno," řekl Sputniku Valujev.

Podle něj „byly použity různorodé síly, nadvodní, podvodní (ponorky) a protiponorkové letouny".

„Díky těmto silám může být organizováno pátrání po ponorce s vysokým stupněm pravděpodobnosti jejího nalezení. To bylo provedeno. Ruská válečná loď hledala britské ponorky v prostoru operace naší ponorky, která ji klasifikovala a dala signál letadlu. S pomocí magnetometru na palubě této lodi se ji dá sledovat až do jejího návratu do základny," řekl admirál.

Předpokládá, že britský velitel ponorky mohl mít možnost vymanit se ze sledování v případě střetnutí s lodí, letadlem nebo dieselovou ponorkou.

„Námořní vojenská loď může hledat ponorky vlečnými hydroakustickými stanicemi a v režimu ovládání šumu. Od protiponorkového letadla IL-38 je téměř nemožné se ukrýt, když zjistí, kde se ponorka nachází. Pokud ne, pak se ponorka musí ponořit hlouběji a dostat se z dohledu magnetometru," řekl Valujev.

© Sputnik / Vladimir Vyatkin Litva obvinila ruskou loď z porušení hranice „o několik metrů

Podle jeho názoru je jaderná ponorka schopna odtrhnout se od dieselelektrické za čtyři až pět hodin. „Chod dieselové ponorky závisí na rychlosti. Při otáčkách tři uzly se může pohybovat více než pět dní a při nejrychlejší rychlosti pouze několik hodin," řekl agentuře.

„V každém případě, ať si naši soupeři pamatují do budoucna, že jsme potenciálního nepřítele sledovali, sledujeme a budeme sledovat," uzavřel ruský admirál.