5 příjemných bonusů registrovaného sňatku, o kterých si mnozí nepamatují

1. Sňatek má pro manžele hodně finančních výhod. V různých zemích existují státní programy na podporu mladých rodin, různé daňové úlevy a subvence. Například ve Francii platí svobodní větší daně než ženatí (protože mají menší průměrný příjem QF), ženatí s dětmi platí ještě míň (čím víc dětí, tím jsou daně nižší).

Kromě daní existuje ještě jedna finanční výhoda manželství. Šetření a racionální utrácení peněz. Různé průzkumy potvrzují, že ženatí lidé mají víc peněz než samotáři.

2. Řeči o tom, že nevdaným dívkám nedávají víza do východních zemí, jako například SAE nebo Jordánsko, je samozřejmě mýtus. Ale i když toto pravidlo neexistuje, fakt registrace sňatku v každém případě podstatně zvyšuje šanci na získání víza do kterékoli země. Ženatý muž nebo vdaná žena vzbudí na konzulátu větší důvěru, protože sotva zůstanou v zemi, do které přišli jako turisté, čeká-li je doma rodina.

3. Průzkum ukázal, že ženatí zaměstnanci mají větší plat, budí větší důvěru a získají víc preferencí, než jejich svobodní kolegové. Totéž se týká žen. Podle průzkumu Michiganské univerzity si vdané ženy vydělají o 4 % víc než svobodné. Ženatí muži také, ale o celých 7 %.

4. Existence rodiny je důkaz odpovědnosti. Proto poskytne banka úvěr spíš ženatému muži nebo vdané ženě, než svobodným. Manželský pár, který požádá o úvěr, má dvě výhody. Za prvé, požádá-li o společný úvěr na koupi auta , vezme banka do úvahy partnera s větším platem, anebo oba a pak rozhodne o výši částky a úroků. Takže oba manželé mohou zapsat svůj příjem do žádosti o úvěr. Vyšší příjem vás udělá atraktivnějším pro banku, která vám poskytne vyšší částku.

5. Manželská privilegia je právní termín, který vám dává vzájemné právo nesvědčit proti partnerovi u soudu. Existuje v USA, Velké Británii a Austrálii. Týká se to trestních a občanských řízení a trvá od okamžiku uzavření sňatku a také po rozvodu nebo smrti.