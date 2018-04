Exorcismus vždy při ruce? Katolický kardinál vyhnal Ďábla přes telefon

Albánský kardinál Ernest Simoni prohlásil, že kněží nyní provádějí modlitby za osvobození, které jsou součástí exorcismu, na dálku.

„Existují kněží, kteří provádějí exorcismus přes své mobilní telefony. Díky Ježíši je to možné," prohlásil.

Simoni, kterému je 89 let, už roky provádí exorcismus tím, že odříkává modlitby v latině. Při projevu na Vatikánském každoročním tréninku exorcismu v Římě kardinál prohlásil, že „oni mi volají a my hovoříme, tak to dělám."

Tréninku se zúčastnilo asi 250 kněží z 50 zemí.

Profesor Giuseppe Ferrari řekl: „Kněží se modlí s lidmi po telefonu, aby je uklidnili, ale když tam nejste, tak nemůžete kontrolovat fyzické aspekty. Někteří exorcisté říkají, že to je efektivní. Zdali je to korektní z ortodoxního hlediska, to jsem nemohl říci."

V poslední době roste v Itálii poptávka po exorcismu, což britský kněží Anthony Barratt, který se nachází v New Yorku, spojuje s růstem užívání internet.