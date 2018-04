V Británii bylo zahájeno vyšetřování proti RT kvůli kauze Skripala

Uvádí se, že nároky se týkají „otázky nestrannosti zpráv a dokumentárních pořadů televizního kanálu".

„Po událostech v Salisbury vidíme na RT výrazný nárůst počtu pořadů, které je třeba vyšetřit, protože potenciálně porušují vysílací kód Ofcom," zní v prohlášení.

Regulátor uvedl seznam programů, které vyvolávají jeho pochybnosti. Patří sem dva pořady programu Sputnik (17. března a 7. dubna), dva pořady programu Crosstalk (13. a 16. dubna), dvojí zprávy (18. a 30. března) a Worlds Apart s Oxanou Bojkovou z 1. dubna.

V březnu žádali britští poslanci o sankce proti RT, a to až po zrušení licence, pokud by se prokázala účast Ruska v otrávení bývalého plukovníka GRU. V reakci na to televizní stanice uvedla, že omezení by pouze poškodila britskou společnost.

Poté Ofcom poslal TV Novosti (držitel licence RT) zprávu o možných sankcích v souvislosti s kauzou Skripal.