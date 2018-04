19letý manžel 72leté důchodkyně: Je to úžasná milenka (FOTO)

Gary Hardwick ze státu Tenessee se seznámil s Almedou v bistru v létě 2016. 17letý mladík se zamiloval do staré ženy na první pohled, uvádí Mirror.

Nyní je Garymu 19 let a nedávno se oženil se svou starší milovanou ženou. Mladík prohlašuje, že se zamiloval do Almedy na první pohled a téměř okamžitě pochopil, že s ní chce strávit celý život.

Amerika Tennessee’de 6 torun sahibi Almeda Errell (72), oğlunun cenaze töreninde tanıştığı tam 53 yaş küçüğü Gary Hardwick (19) ile evlendi. pic.twitter.com/KeT7JZap0k — SizinHaberiniz (@SizinHaberiniz) 18 апреля 2018 г.

„První, co mě upoutalo na Almedě, byly její překrásné, nádherné modré oči. A její osobost," říká Gary.

Podle Garyho slov ho nikdy nepřitahovaly vrstevnice a vždycky koukal po starších ženách. Když se seznámil s Almedou, téměř ihned se rozhodl oženit se s ní, aby neztrácel drahocenný čas.

„Někteří lidé spolu chodí mnoho let, než se vezmou. Ale my jsme věděli, že jsme zamilovaní, a rozhodli jsme se na nic nečekat, " říká Gary.

Nehledě na vzájemnou touhu dvojice neměla intimní styk až do první manželké noci. Předtím dvojici spojovaly jen hluboké city a zajímavá komunikace.

„Poprvé jsme se milovali o svatební noci. Byla to úžasná zkušenost. Bylo to nádherné. Je to skvělá milenka."

Gary a Almeda si uvědomují, že jejich vztah se nemusí každému líbit. Manželčin syn s ní prostě odmítl komunikovat po seznámení s budoucím manželem, vnuci, z nichž jeden je starší než Gary, se na něho dívají se smíšenými pocity. Přesto je dvojice přesvědčena, že ji čeká skvělá budoucnost.

„Jaká budoucnost nás čeká? Jsem si jistý, že je před námi spousta úžasných věcí. Když jste zamilovaní, musíte jít za svým srdcem, být šťastní a být sami sebou," říká.