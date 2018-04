Švédský televizní kanál připsal Syřance frázi o vině Ruska za situaci v její zemi

Zpráva obsahovala fragment rozhovoru s ženou, která vyprávěla o roli USA v konfliktu v Sýrii. Nicméně místo toho, aby novináři přímo překládali své poznámky, vložili do textu frázi o Rusku, o kterém žena vůbec nemluvila.

„Rusko, Írán a režim musí jít pryč, ukradli naši zemi a naši půdu," uvedl televizní kanál citát Syřanky.

Jak uvádí deník, žena ve skutečnosti uvedla, že „všechno závisí na Spojených státech" a dodala, že má naději. Fria Tider poukazuje na to, že ze slov místní obyvatelky se nedá pochopit, jak to souvisí se zásahem Washingtonu.

Poté, co si v sociálních sítích všimli nahrazení výrazu a zostudili novináře, televizní kanál na to reagoval samostatným příspěvkem na Facebooku, kde uznává, že redaktoři opravdu špatně přeložili slova ženy.

„Ve včerejším ranním vydání jsme představili příběh o Sýrii a do videa byl bohužel vložen špatný text. Takže se stalo to, že se překlad v tomto konkrétním dílu neshodoval se slovy na videu. Brzy byla chyba objevena a my jsme přijali odpovědné kroky. V první polovině dne jsme vysílali a publikovali správnou verzi se správným překladem, který se shoduje s tím, co je ve videu skutečně říká," napsal zástupce TV4.