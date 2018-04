Čínská zeď na Krymu? Ne, vznikající Tavrida. Názor

Během přistání letounů na letišti v Simferopolu mají cestující možnost uvidět z ptačí perspektivy velkolepou stavbu silnice Tavrida. Říká se, že dokonce kosmonauti mají možnost z vesmíru vidět Velkou čínskou zeď. Bohužel, většina z nás nebude mít v životě dost štěstí na to, aby tento výjimečný pohled měli šanci uvidět vlastníma očima. Na

© Sputnik / Vladimir Sergejev Europoslanci přijedou poprvé na ekonomické fórum na ruský Krym

Krymu si ale nyní můžeme udělat představu o tom, jak asi může zeď z kosmu vypadat, a to právě díky vznikající silnici Tavrida.

Stavba, která se kroutí po poloostrově jako dlouhý písečný had, je dlouhá desítky kilometrů. Na silnici se začalo pracovat už v roce 2015. Jejím úkolem je spojit město Kerč se Sevastopolem a zvýšit tak přepravní kapacitu současné silniční sítě, která by si podle předpokladů neporadila s nárůstem dopravy po zprovoznění silniční části Kerčského mostu. V současné době se zde provádějí zemní práce. Při pohledu ze vzduchu je most charakteristický svojí žlutou a oranžovou barvou díky barvě podloží, na němž se práce provádějí. To totiž odkrývá těžká technika používaná stavbaři. Tato barva velmi vyniká na pozadí jinak zelenými porosty pokrytého povrchu krymského poloostrova.

I nový letištní terminál letiště v Simferopolu, který byl postaven ve tvaru vlny a byl otevřen 16. dubna, budí v hostech dojem, že Krym hledí sebevědomě do budoucnosti a vytváří perspektivní infrastrukturní stavby.

O tom, k čemu bude tato nová mohutná infrastruktura v budoucnosti sloužit, se jedná na právě probíhajícím Jaltském mezinárodním ekonomickém fóru. Sledujte ho s námi!

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce