Němci vydali bankovku s hodnotou 0 eur s portrétem Karla Marxe

The 0€ Karl Marx 200 years in Trier

This amazing collector commemorative banknote with most security features can be directly ordered online from #Trier the hometown of Karl Marx here https://t.co/LzR1NSGOWO#ZeroEuro #KarlMarx #Banknote #Germany #Unique #NullEuro #Geldschein pic.twitter.com/6QNgJMkayp