Francouz: Bombardujete Sýrii? Nepotřebuji vaše občanství!

David Uzal, Francouz, který už skoro 20 let bydlí v Brazílii, se rozhodl vzdát francouzského občanství, je to jeho gesto protestu proti účasti své země v útoku na Sýrii. Uzal je překladatelem, doktorem filozofie a také horlivým kritikem nynějšího francouzského prezidenta Emmanuele Macrona.

„Napsal jsem přímo na konzulát (Francie) v Riu de Janeiro, kde mě velmi uctivě informovali o třech způsobech vzdání se občanství. Zítra jedu na Federální policii na letišti Galeão, abych se dozvěděl, co potřebuji pro zisk brazilského občanství," řekl Uzal v rozhovoru pro Sputnik Brazil.

Podle něho Francie příliš lehce plní politické rozkazy z USA.

„Seděl jsem doma a pocítil jsem znechucení kvůli tomu, že tato země bez žádného důvodu střílí rakety na jiný stát, slepě sleduje politiku USA. Není to Francie, proč být součástí země, která už nemá zahraniční politiku?," prohlásil Uzal.

Francouz také uvedl, že nemá nic proti zisku ruského občanství, neboť podle něho Rusko hraje základní roli v regulování situace na Blízkém východě.

„Když mi Rusko navrhne občanství, nebudu pochybovat ani vteřinu. Líbilo by se mi to a řekl bych to otevřeně, protože vidím Rusko jako jedinou moc, která vzdoruje ideologickému šílenství USA."

David Uzal také uvedl, že napsal dopis ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, ve kterém vysoce ocenil jeho pozici ohledně sobotního útoku proti Sýrii a požádal o schválení žádosti o zisk ruského občanství.