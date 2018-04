Jaderné ponorky USA, které zaútočily na Sýrii, nejsou vítané v Itálii. Názor

Sicílie se přeměnila na plovoucí vojenskou loď pod americkou vlajkou. Základna Sigonella ve východní Sicílii, odkud do Sýrie vylétají výzvědná letadla, je územím USA.

Operace, které tam provádí, jsou samozřejmě utajené, ale ten fakt, že letiště Sigonelly a další základna vojenské telekomunikace USA (MUOS) v Niscemi mají pro Američané strategický význam, je nesporný.

Připlutí americké ponorky do italské Neapole vyvolalo kritiku ze strany místních obyvatel a městské vlády. V dopise státní vládě Luigi De Magistris, starosta Neapole, vyjádřil svou nespokojenost.

„20. března americká atomová ponorka Uss John Warner zakotvila u přístavu našeho města. V souvislosti s tím bych chtěl prohlásit, že z mé iniciativy 23. září 2015 městská vláda schválila rezoluci №609, podle které byl přístav Neapole vyhlášen bezjadernou zónou, píše De Magistris.

Neapol ovšem není jediným italským regionem, který u sebe nechce přijímat jaderné sily USA. O tom, jak používají základny na Sicílii v syrské válce, v rozhovoru pro Sputnik Itálie pověděl Ciro Lomonte, mluvčí politického hnutí Siciliani Liberi.

© Sputnik / Mikhail Fomichev Expert: americký útok na Sýrii udělal reklamu ruským zbraním

Sicilané nejsou svobodní, vždyť rozhodnutí Říma jsou často namířené proti Sicílii. Teď se mezinárodní situace silně změnila. Dříve byly ve světě dvě supervelmoci. Teď je všechno jinak, ale USA pokračují řídit svět podle vlastního uvážení. Konkrétně v situaci se Sicílií se chovají jako světoví policisté, vměšují se do regionálních konfliktů. Sicilanům se to nelíbí, v roce 2018 takový stav věci nemá smysl.

Na Rusko se na Sicílii dívají jako na zastánce suverenity mnohých národu, které by v opačném případě byly rozdrceny navazovanou globalizací, která zabije místní originalitu. Kromě toho, některé americké základny, například MUOS, ohrožují zdraví Sicilanů.

Používá USA na Sicílii vojenské cíle a tím zatažená do syrské války, která se nijak nedotýká Sicilanů?

Přesně tak. Dnes jsem podepsal petici, kterou podpořili mnozí Italové, je o tom, aby Itálie zakázala umísťování na svém území vojenských základen s jadernými zbraněmi, které NATO a USA používají tak, jak chtějí. To všechno se pro nás může stát katastrofou, kdyby došlo k nějakému jadernému konfliktu s použitím jaderných zbraní. Hlava krajské administrace se musí účastnit zasedání Rady ministrů a vyjádřit nesouhlas Sicilanů. Ocitli jsme se bez našeho souhlasu zataženími do mezinárodního konfliktu, který může mít tragické následky.

Gentiloni prohlásil, že Itálie nedodržuje neutralitu v syrském konfliktu a je spojencem USA. Jak si myslíte, je třeba přezkoumat tento postoj, vždyť stát opovrhuje vlastními zájmy?

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy Pentagon nemá údaje o možné přípravě nového chemického útoku syrskou vládou

Tato situace je tragikomická. EU nás nutí mířit ke globalizaci a brát v úvahu zájmy USA. Proti Rusku byly zavedeny sankce, kvůli kterým byla postižená i Itálie. Naši politici prezentují zájmy, které jsou pro Itálii cizí.

Doufám, že základny budou zlikvidovány. Je to nepochopitelné, vždyť v Sicílii a dalších italských oblastech jsou obyvatelé ohrožení. Několik dní před tím jsem se účastnil konference, během které se mluvilo o mapě nakreslené před 750 lety, našli ji v jednom z německých klášterů. Je to mapa Ebstorfu, která ukazuje svět za doby Fridricha II. Na té mapě Sicílie se nachází v srdci Evropy, hrála důležitou roli v Evropě, Africe a Asii. Teď je Sicílie nádvořím pro velké státy. Doufám, že nejen budou základny zlikvidovány, ale také na to, že Sicilané se budou schopní samostatně rozhodovat o svém osudu. Potřebujeme si vrátit suverenitu, nechceme být zajatci zájmů transatlantických společností a nějakých států.