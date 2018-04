Lavrov komentoval možné dodávky S-300 Sýrii

„Teď už nemáme žádné morální závazky (po útoku USA na Sýrii). Měli jsme ty morální závazky, slíbili jsme, že to nebudeme dělat, ještě před asi 10 lety na žádost jistých našich partnerů, a vzali jsme v úvahu jejich důvod, že by to mohlo způsobit destabilizaci situace, i když jde o čistě obranný prostředek, nicméně jsme jejich prosby vyslyšeli, teď už ale takový morální závazek nemáme," řekl Lavrov.

© Sputnik / Yazan Kalash V USA označili raketový útok proti Sýrii za porušení mezinárodního práva

USA, Velká Británie a Francie podnikly 14. dubna raketový útok na syrské vládní objekty, které podle jejich mínění byly používány na výrobu chemických zbraní. Od 2:42 do 4:10 CET odpálily na Sýrii více než sto raket, z nich byla většina sestřelena syrskou protivzdušnou obranou. Ruské síly nebyly nasazeny, ale sledovaly všechna odpálení.

Prezident RF Vladimir Putin označil tento útok za akt agrese proti suverénnímu státu, přičemž ani ruští vojenští experti, ani místní obyvatelé nepotvrdili fakt chemického útoku, který byl záminkou pro útok.

Ruský generální štáb po útoku oznámil, že Rusko se může vrátit k otázce dodávek protivzdušných systémů S-300 do Sýrie a dalších zemí.