Lavrov komentoval Penceova slova o vojenské dominanci USA ve vesmíru

Viceprezident USA Mike Pence dříve prohlásil, že USA budou usilovat o vojenskou dominanci ve vesmíru, mj. nad RF a ČLR.

„U nich ( USA ) je přece zvykem dominovat všude, nejen ve vesmíru, ale i na zemi, na pevnině a ve vzduchu. A mají to zapsáno v jejich doktrinálních dokumentech. Takže nic divného na tom není, ale opakuji, že přenesení této logiky na kosmický prostor bude samozřejmě představovat velmi, velmi vážné riziko pro celé lidstvo," řekl Lavrov.

Šéf ruského ministerstva zahraničí připomenul, že právě USA jsou už po dlouhá léta jedinou zemí, která blokuje zahájení jednání o rusko-čínském návrhu na vypracování smlouvy o zákazu rozmístění zbraní ve vesmíru.

„Nejde o nepřipuštění militarizace vesmíru, protože družice pro vojenské účely vypouštíme jak my, tak i Američané a mnozí jiní. To je zvláštní případ. Avšak rozmísťovat ve vesmíru zbraně by bylo velmi riskantní a vytvořilo by to nové, nevypočítané a nepředvídatelné hrozby," podotkl Lavrov.