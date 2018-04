Navzdory úsilí Sorose a Bruselu nelegální migranti v Maďarsku přijati nebudou - Szijjarto

„Bez ohledu na to, kolikrát George Soros jezdí do Bruselu, bez ohledu na to, kolikrát je otázka nelegálního přistěhovalectví zařazena do programu a bez ohledu na to, kolik spojenců má George Soros v Bruselu, neodstoupíme. Nelegální migranti i nadále nebudou mít možnost přijet do Maďarska," uvedl úředník ve svém středečním prohlášení.

© Sputnik / Sergey Guneev Maďarský premiér Orbán: Události na Slovensku mají Sorosův rukopis

V návaznosti na vítězství konzervativní anti-imigrantské strany Fidesz v čele s premiérem Viktorem Orbánem, Maďarsko zažilo tlak EU a dalších pro-migrantů, oznámil Szijjarto. Výsledky vítězství byly podrobeny výzvě, když miliardář George Soros přijel do Bruselu za účelem jednání s místopředsedou Evropské komise. Den po návštěvě Sorose uspořádal Evropský parlament plenární zasedání, které bylo věnováno globální smlouvě OSN o migraci.

„Debata v Evropském parlamentu také jasně poukazuje na to, že Brusel a OSN chtějí totéž: aby nelegální přistěhovalci přijížděli do Evropy," řekl Szijjarto, když opisoval návrh usnesení jako pouhý nástroj „zaměřený na zobrazování migrace jako základní lidské právo", jejíž důsledky mají pozitivní efekt.

„Pokud má migrace pouze pozitivní vliv, jak je možné, že během posledních dvou a půl let bylo v Evropě zabito 330 lidí při teroristických útocích, které byly spáchány lidmi imigrantského původu?" ptá se úředník. „Proč George Soros a jeho lidé v Evropském parlamentu bojují proti určitým evropským zemím místo toho, aby bojovali proti terorismu?"

„Nadále odmítáme tvrzení, že migrace je pozitivní proces," zdůraznil Szijjarto. Přes tlak z Bruselu bude Budapešť i nadále proti tomu a „vyřeší své problémy s populací a trhem práce za pomoci Maďarů a maďarských rodin".

„Chtěli bychom vidět více maďarských dětí a více maďarských rodin v Maďarsku, ne více migrantů. Milujeme svou vlast a nedáme ji jiným," uzavřel Szijjarto.

V Maďarsku je Soros často vnímán jako odpůrce Orbána, který se snaží zasahovat do vnitřních záležitostí země a prosazovat proimigrační politiku prostřednictvím svých nevládních organizací. Před volbami minulý týden Orbánova strana Fidesz zavedla tzv. „Stop Soros Act", který je zaměřený na nevládní organizace, které „organizují nelegální přistěhovalectví" a obhajují práva migrantů. Navrhovaná opatření zahrnují uložení 25% daně na zahraniční dary nevládním organizacím a také jejich povinnost poskytovat podrobné údaje o jejich činnostech. Strana Fidesz je připravena předložit tenhle návrh ke hlasování, až se parlament po volbách znovu sejde.