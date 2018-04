„Symbolický krok, obrovské výhody”: Rumunská vláda chce přemístit ambasádu do Jeruzaléma

Rumunská vláda přijala memorandum o oficiálním přesunutí velvyslanectví země v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Informoval o tom lídr vládnoucí sociálně-demokratické strany.

„Rumunsko přesune své velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. Tento krok již byl zahájen, memorandum bylo schváleno," oznámil lídr vládnoucí sociálnědemokratické strany Liviu Dragnea rumunskému televiznímu kanálu ANTENA 3. „V podstatě jsme předstírali, že velvyslanectví je v Tel Avivu, ale prakticky veškerá práce probíhala v Jeruzalémě."

Dragnea zdůraznil , že rozhodnutí má „obrovskou symbolickou hodnotu" pro bilaterální vztahy s Izraelem, kde našlo nový domov přibližně 500 000 Rumunů. Podle politika je přemístění velvyslanectví země „obrovskou příležitostí", která přinese „velmi krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé výhody".

Zprávy o rozhodnutí Rumunska neuvítali Palestinci, kteří považují východní Jeruzalém za hlavní město svého budoucího státu. „Takový krok by představoval porušení práv Palestinců a byl by v rozporu s mezinárodními rezolucemi," uvedl premiér palestinské správy Rami Hamdallah. Dodal, že přesunutí rumunské ambasády by „ještě více vzdálilo šance na mír".

Rumunský prezident Klaus Iohannis zase oznámil, že nebyl informován o možném přesunu ambasády své země z Tel Avivu do Jeruzaléma a považuje tuto inciativu za porušení mezinárodního práva. Oznámila to v pátek prezidentova administrativa.