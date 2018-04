Seismologové tvrdí, že Messiho góly způsobují otřesy katalánské půdy

Institut věd o Zemi Jaume Almerse dokázal, že Země reaguje pokaždé, když fotbalista Lionel Messi skóruje. Ačkoli jde pouze o mírný pohyb, je však patrný, ujišťují vědci.

Ve studii publikované časopisem Scientific Reports autoři analyzovali různé signály, včetně reakce fanoušků během zápasu FC Barcelony proti Paris Saint-Germain FC v Lize mistrů. V loňské sezóně díky gólu, který katalánský klub vstřelil v poslední minutě zápasu, FC Barcelona postoupila do další fáze Ligy mistrů.

K většina mini zemětřesení registrovaných Katalánským ústavem došlo během velkých fotbalových zápasů. V průběhu rozhodujících gólů se vibrace zvyšují.

„Na zápasy Barcelony chodí obvykle 80 až 90 tisíc lidí, a když se v zápase stane nějaký důležitý obrat, lidé se pohybují. Tento pohyb vytváří vibrace, které jsou přenášeny přes půdu, a to zachycuje náš přístroj. Dá se říci, že to vypadá jako zemětřesení, ačkoli to tak není," vysvětlil Sputniku Jordi Díaz, autor a člen správní rady institutu.

Tento výzkum má praktickou stránku. Podle vědce mohou být výsledky pozorování užitečné pro odborníky odpovědné za výstavbu budov a jejich další „chování".