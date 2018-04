V Kremlu vyvrátili slova Comeyho o tom, že Trump a Putin projednávali prostitutky

„Ne. Je to napsáno v knize, tak minimálně tato část neodpovídá skutečnosti. Prezident Putin nic takového nemohl říct a neřekl prezidentu Trumpovi, vezmeme-li navíc v potaz, že spolu oba nemluvili, dokud se Donald Trump nestal prezidentem," oznámil Peskov při odpovědi na otázku, jestli se v Kremlu stihli seznámit s memoáry Comeyho, ve kterých je prý dialog Trumpa s Putinem, ve kterém údajně ruský prezident řekl, že „v Rusku jsou nejhezčí prostitutky na světě".

„Co se týká ostatního obsahu knihy, nemůžu ho soudit. Nečetli jsme ji," dodal.

Krátce před inaugurací Trumpa, která se konala v lednu 2017, se v médiích objevila informace o tom, že byznysmenem během návštěvy Moskvy údajně pozval do hotelu prostitutky. Na tiskové konferenci 17. ledna Putinovi položili otázku o jeho budoucím americkém protějšku, na což ruský lídr odpověděl, že si těžko může představit, aby Trump, který po celá léta organizoval konkurzy krásy, pozval k sobě do hotelu „dívky s nižší sociální odpovědností". Přitom Putin, když mluvil o různých výmyslech ze strany USA, které byly používány v politickém boji, zdůraznil, že ti, kdo to dělají, jsou horší něž prostitutky.