Poklonskaja: Pokusím se zjistit, ze kterého srbského města jsou moji předci

Kdy můžeme očekávat vaši návštěvu do Srbska?

Až to budu vědět na 100%, určitě se o tom dozvíte. Já si velice ráda promluvím s představiteli médií a oficiálními představiteli, protože chci opravdu hrozně moc navštívit Srbsko, protože, jak jsem říkala, je to domov mých předků. A opravdu bych se tam chtěla podívat, pobývat tam. Srbsko je obecně státem, který je Rusku blízký a nelze jej oddělit od Ruska. Společně se musíme rozvíjet a být silnější a silnější. A tak to bude.

© Sputnik / Vladimir Fedorenko Natalie Poklonská pozvala Trumpa na Krym

Vím, že moji předci se přestěhovali před první světovou válkou. Jejich panovník (Mikuláš II.) je přesunul do Donbasu, území, které bylo dříve nazýváno Slavjanoserbia. A tam i nadále žijí. Ale původně pocházeli ze Srbska. Odkud, nebo ze které vesnice či města, vůbec nevím, ale pokusím se to zjistit.

Často se říká, že Kosovo je Srbsko, Krym je Rusko. Co si o tom myslíte?

Myslím, že některé země používají dvojí standardy. Toto není mezinárodní právo, je to právo „těch, kdo chtějí". Pokud chci tak přiznám, pokud nechci, nepřiznám. Pokud chci, požádám o povolení k bombardování suverénního státu… Někdo může a někdo nemůže. Tyto doby jsou pryč, tohle je historie. Je to špatný příběh a musí to být zapomenuto. Myslím si, že nová historie v mezinárodním právu bude vycházet z krymského referenda.

A poslední otázka: Nacházíme se nyní na historickém místě, v Livadijském paláci. Pokud bude potřeba uspořádat novou Jaltskou konferenci, nové uspořádání světa, aby Putin a Trump zahájili nová jednání… Myslíte si, že je tohle vhodné místo?

Víte, je to dobrý nápad, aby jednání Trumpa a Putina probíhaly zde, protože samotný Livadijský palác je sídlem našeho panovníka, svatého Mikuláše II. a císařovny Alexandry Fjodorovny. Carská rodina velmi milovala a miluje toto místo. Zde jsou stěny nasyceny štěstím, není možné se zde neradovat. Putin by ukázal Krym, že na ulici nejsou žádné tanky, že zde všechno rozkvétá, vše je ve výstavbě, všechno se rozvíjí. Livadijský palác je dobrým místem pro pozitivní a dobré jednání.