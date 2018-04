Jalta: malé změny pro dosažení velkých výsledků jsou utopií

„V minulosti probíhaly pokusy o vytvoření strategie, která by za pomoci malých změn umožnila dosáhnout velkých růstů. To vše je bohužel utopie, jelikož v ruské ekonomice jsou příliš velké strukturální problémy. Neexistuje soukromý byznys, který by mohl investovat," prohlásil Širov během Jaltského mezinárodního ekonomického fóra.

Klíčový element jsou, podle jeho názoru, investice. V ekonomice je hlavní pro „možnost získat příjem". Vměšování státu musí vytvářet spravedlivější vzájemné vztahy účastníků trhu.

„Tempa růstu jsou hlavně závislá na vytváření infrastruktury, bydlení a na efektivitě investic, díky tomu můžeme dosáhnout 5 % růstu ročně. Musí se to opírat o investice a vnitřní spotřebu," řekl.

Situaci s infrastrukturou na Krymu okomentoval tím, že „na Krym šla v posledních 15ti letech pouze polovina investic ve srovnání s ostatními regiony Ruska", proto není Krym místy srovnatelný s jinými oblastmi.