Ukrajinská poslankyně poblahopřála „velikému muži“ Hitlerovi k narozeninám

„Veliký muž, to je bez diskuze," prohlásila a přidala několik citátů nacistického vůdce.

Fotografie, kterou Baťuková přiložila k příspěvku, byla okopírována ze stránky obyvatelky Krivého Rogu Ivanky Bílé-Kondraťjevové. Se lvovskou poslankyní ji spojuje stranická příslušnost — obě jsou členkami všeukrajinského sdružení Svoboda. Dříve se tato strana nazývala sociálně-národní.

Portál Zaxid.ru uvádí, že kromě práce v městské radě je autorka skandálního příspěvku zástupkyní ředitele a učitelkou dějepisu ve škole č. 100. Ředitel školy už slíbil, že s ní provede „preventivní rozhovor". Kritičtěji se vyjádřil primátor Lvova Andrej Sadovyj.

„Měla vysvětlit, co měla na mysli: buď dostala stranický úkol to udělat nebo je to její vlastní stanovisko. Jestli je to její vlastní stanovisko, takoví lidi nesmí učit děti dějepis," řekl.

Skandální příspěvek byl odstraněn asi hodinu po jeho uveřejnění.