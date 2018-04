9 stereotypů o ženách a mužích: uhádněte, co je pravda a co mýtus

Genderové rozdíly mezi muži a ženami se pevně usadily v našem vědomí a my často používáme v rozhovoru stereotypy: muži řídí auto lépe a ženy se například hůře orientují v prostoru. Ale vědci ne ve všech případech souhlasí s lidovou moudrostí.

1. Ženy častěji uveřejňují fotografie na sociálních sítích

To je pravda. Lidské chování ve veřejném prostoru zkoumali norští vědci, kteří se dotázali 3 763 uživatelů sociálních sítí. Podle výsledků průzkumu ženy častěji uveřejňují fotografie, upravují je, používají filtry a komunikují na sociálních sítích.

2. Ženy mohou dělat několik věcí najednou

To je pravda. Dánský vědec Bert Pakkenberg ve svých výzkumech došel k závěru, že v mužském mozku je buněk více o 4 miliony, ale přesto ženy zvládly experimentální testy lépe. Jde o to, že kalózní těleso, které odpovídá za spolupráci pravé a levé mozkové hemisféry, je u žen silnější a obsahuje o 30 % více spojení. To umožňuje ženám věnovat se současně mnoha věcem: vařit, telefonovat a dávat pozor na dítě.

3. Мuži jsou méně empatičtí

To je pravda. Výzkumy na Griffithově univerzitě dokázaly, že ženy se vciťují do problémů svého partnera mnohem častěji než muži. Muži pociťují stres a znepokojují se mnohem více, když se problém týká jich samotných. Po narození dětí se tato mužská schopnost empatie mění a muž má tento pocit mnohem častěji. Výzkumy také ukázaly, že úroveň sebeúcty je u mužů vyšší.

4. Ženy častěji porušují pravidla silničního provozu

To je omyl. Vědci prozkoumali situace s pokutami a nehodami na základě údajů 541 řidičů (53,9 % žen, 46,1 % mužů) ve věku 20-73 let. Ukázalo se, že muži mají větší sklon k porušování pravidel silničního provozu a jsou agresívnější na silnici, zejména v přítomnosti policie a v konfliktech se ženami — řidičkami. Ženy se chovají za volantem klidněji.

5. Ženy se hůře orientují v prostoru

To je pravda. Výzkumy virtuální navigace, kde bylo mužům i ženám navrženo, aby prošli virtuální bludiště, ukázaly velký náskok mužského pohlaví v orientaci v krajině. Účastníkům byl také zadán úkol, aby se dostali do určitých míst pomocí orientačních bodů a bez nich. V případě využití orientačních bodů rozdíl v čase mezi muži a ženami nebyl, ženy byly trochu pomalejší pouze v situaci bez orientačních bodů.

6. Мuži jsou agresívnější

To je omyl. Kaj Björkqvist z Univerzity Akademie v Abo analyzoval genderové rozdíly v agresi a došel k závěru, že obě pohlaví jsou si rovna ve slovní agresi, ale ve fyzické převládá mužská polovina. Ženy používají často nepřímou agresi (sociální manipulace s cílem ublížit určité osobě psychologicky a/nebo sociálně).

7. Мuži častěji riskují

Mýtus o větším sklonu mužů k riziku byl zbořen Pattim J. Fisherem, který zkoumal odolnost vůči finančním rizikům u žen a mužů. Ukázalo se, že genderový rozdíl není, schopnost riskovat závisí na sociálním postavení a úrovni příjmů.

8. Мuži častěji lžou

To je pravda. Cílem výzkumu prováděného podle logiky „teorie her" bylo zjistit genderové rozdíly v sociálním chování, jehož základem je čestnost. Ukázalo se, že ženy jsou ve svém chování čestnější než muži. V této hře vede nečestné jednání k vaší výhře a k prohře druhého hráče. Ženy také cítí větší odpor ke lži za peníze.

9. Pro ženu je složitější přestat kouřit

Mýtus o tom, že muži přestávají kouřit snadněji než ženy, byl zbořen vědeckým týmem pod vedením Philipa H. Smitha. Podle výsledků průzkumu se ženy častěji pokoušejí přestat kouřit, ale i selhávají častěji. Z druhé strany je třeba říci, že hodně záleží na metodách, čase a místě, kde dochází k pokusům zbavit se škodlivého návyku.