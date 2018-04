Genetické inženýrství otevírá cestu k dokonalému dopingu

Pokrok v genetickém inženýrství může mít zásadní dopad na sportovní utkání. V blízké budoucnosti atleti budou moci podvádět tak, že jejich doping prakticky nebude možné odhalit. Upozornil na to portál Futurism.

Vědci pracují na způsobu, jak doslova přepsat genetický kód pomocí genetické modifikace a editace. To otevírá cestu genetickému dopingu, kdy si atleti nechají uměle upravit své geny.

Genetický doping se v zásadě podobá procesu, při kterém dochází ke genetickým úpravám rostlin. Vědci využívají viry, aby mohli zavést nutný gen. Stejný proces lze použít i u atletů.

© Fotolia / DigitalGenetics

Vědci mohou například zavést gen, který by pobízel tělo, aby produkovalo hormon erytropoetin (EPO). Ten pomáhá doručovat kyslík do tkání. Proto si ho někteří sportovci vstřikují do těla. Přitom však riskují odhalení. Nicméně odhalit doping v případě, že EPO produkuje tělo samo, je velmi složité.

K tomu bude nutné, aby antidopingové organizace měly kopie biologických vzorků atletů. Jenže vědci budou muset ještě vědět, jak genetický kód atletů vypadal předtím, než byl upraven.

Dále je tu problém genetické editace, která na rozdíl od genetické modifikace kopíruje geny, které organismus již má. Geneticky upravený atlet nebude mít žádné zavedené geny, které by šlo odhalit.

Jak uvádí portál Futurism, Světová antidopingová agentura (WADA) proto uvažuje, že požádá všechny olympijské atlety, aby předložili svůj plný genetický kód. To je ale velmi kontroverzní myšlenka. Navíc nezastaví genetický doping v dalších sportovních soutěžích.