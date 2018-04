Jak vám chutná stoleté maso? Blogger ochutnává jídlo ze starých konzerv a zatím ještě žije

Blogger z USA Steve Thomas zveřejňuje na svém YouTube video, jak otevírá konzervy z různých zemí a z různých dob a ochutnává je. Nebojí se jíst dokonce i velmi staré potraviny: stoleté maso a pečivo, jemuž je už přes 150 let.

Nedávno zveřejnil například video, na němž ochutnává hovězí maso vyrobené kdysi mezi lety 1899 a 1902. Vzal ho z individuálního přídělu potravin, který dávali britským vojákům v době búrské války.

Bylo to nejstarší maso, které blogger snědl, ale nikoli nejstarší konzerva. V létě 2016 ochutnal Steve suchar z roku 1863. Byl hrozně tvrdý a svou chutí připomínal hadr na podlahu.

Proč to Steve dělá? V rozhovoru pro The Financial Times řekl, že se mu konzervy zalíbily od dětství.

„To všechno začalo v roce 1997, kdy jsem byl ještě dítě a žil na Floridě. Můj otec tehdy domů přinášel haldy konzerv z místního vojenského obchodu. Ochutnal jsem nejprve šunku z konzervy z roku 1993. Nevěděl jsem, že se lze využít ohřívač, který byl v kompletu, a proto jsem ji snědl studenou. To mi ale nevadilo. Myslel jsem si, že to je potrava hrdinů," vysvětlil Steve.

Zpočátku Steve konzervy jen sbíral, pak je začal rozbalovat a ochutnávat. Teď má na webu přes pět set tisíc příznivců a jeho nejpopulárnější video zhlédlo přes tři miliony lidí.

Steve vysvětluje, že neochutnává potraviny, které nejsou podle jeho vlastních kritérií dost čerstvé. I když kvůli své zálibě už zažil několik otrav. Jak sdělil listu The Financial Times, tu nejhorší otravu měl v roce 2015. Snědl tehdy kroupy s masem z ukrajinské konzervy a dostal střevní infekci. Musel se dokonce léčit v nemocnici.