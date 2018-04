9 podezřelých příznaků toho, že vás „hacknuli“

1. Nevysvětlitelné finanční transakce

Mimořádně znepokojivý příznak, po němž váš vnitřní hlas musí křičet ze všech sil, když dostáváte zprávu o nákupu věcí nebo převodu peněz, o němž nemáte ani tušení.

Hackeři tajně využívají cizí chytré mobily, aby těžili kryptoměnu

Co to znamená? Nejspíše podvodníci získali přístup k tajným údajům o bankovní kartě nebo o platebním systému. Pokud jen zřídka kontrolujete stav vašich účtů, jste v rizikové skupině. Je to třeba dělat co nejčastěji a každodenní prověrka se musí stát zvykem.

Odborníci radí, aby všechny vaše platby byly napojeny na poštu a SMS, abyste dostali zprávu o každé operaci.

2. Váš osobní počítač nebo smartphone začal najednou pracovat značně pomaleji než dříve

Například ve Windows můžete pomocí ctrl+alt+del otevřít správce úloh a zjistit zatížení procesoru a běžící služby, což i nezkušenému člověku pomůže získat první nápovědu. Příčin zpomalení práce může být ve skutečnosti milion, ale zásah postranních procesů není tak vzácným důvodem, a proto musí být pečlivě prozkoumán.

3. Pozastavení nebo přerušení práce ochranných programů

Škodlivé programy dobře vědí, že jejich největším nepřítelem jsou antiviry, firewally a další obranné systémy. Proto se většinou snaží ze všeho nejdříve poškodit obranné komplexy. Někdy se to podaří udělat nepozorovaně, ale často se to projevuje množstvím závad a podivných zpráv od programů ochrany a monitoringu.

4. Objevení se programů nebo pluginů k webovému prohlížeči, které jste neinstalovali

Samy o sobě aplikace nebo plugin nemusí být nebezpečným škůdcem, ale už samotný fakt jejich objevení se bez vaší účasti svědčí o tom, že prosákly nějakou dírou. A díra už byla vytvořena před nimi. Poplach!

Hacker v USA 13 let sledoval tisíce lidí

Vyskakující okénka jsou obyčejným nástrojem fungování zdravého systému, ale pokud je jich příliš mnoho, je to nepříjemný příznak. Někdo nebo něco provádí aktivní činnost v systému a ta aktivita je natolik vysoká, že vylézá ven. V nastavení prohlížečů je v podstatě vyskakování pop-up okének instalováno samotným majitelem, takže zkontrolujte, jestli je vše v pořádku. Jestliže se okénko objevuje znovu poté, co jste klikli na „nikdy neukazovat", je to špatné.

6. Změna nastavení systému

Nejrozšířenějším příznakem je změna prohlížeče nebo výchozí počáteční stránky. Jestliže se tak stalo samo, je to špatné. Pokud systém požaduje nějakou změnu v nastavení, kterou vůbec nepotřebujete a nežádali jste o ni, je to také špatné. Například systém může najednou požádat o poskytnutí práv k nějakému programu a takové požadavky jsou vždy podezřelé.

7. Nemáte dokonalou kontrolu nad svým PC nebo smartphonem

Navzdory přesvědčení některých nezkušených uživatelů počítač ani smartphone nemají svou vlastní inteligenci. A proto když začínají něco dělat podle svého rozhodnutí, aniž by se ptaly na váš souhlas, je důvod ke znepokojení. Protože to nezačal pracovat jejich vnitřní mozek, ale něčí nepřátelský mozek. Někdy se to projevuje maličkostmi — například počítač se často zamýšlí a vrčí, když z neznámého důvodu zpracovává nějaké údaje. Může se prostě „zbláznit" i myš.

Nestává se to často, ale pokud cítíte, že počítač neposlouchá přímé pokyny, je dobré se alespoň na chvilku odpojit od internetu a podívat se, co bude dále.

Hackery, kteří napadli banku, zradila chamtivost

Takové nepříjemné příznaky mohou být samozřejmě následkem čistě technických faktorů a léčí se opravou zařízení nebo přenastavením systému. Dva nečekané restarty nejsou katastrofa, může to být obyčejné přehřátí nebo něco takového. Ale mnohačetné restarty znamenají velké nebezpečí, které nelze ignorovat.

9. Nemístná síťová aktivita

Vaše účty na sociálních sítích samovolně něco lajkují, posílají zprávy přátelům, vytvářejí nějaké skupiny, přátelí se, zařazují se do nějakých společností, žijí nějakým svým vlastním životem? Nevysvětlujte si to nějak iracionálně a prostě změňte hesla (na všech stránkách, nejen na zkompromitovaných) a ztrojnásobte opatrnost.