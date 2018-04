Bývalý Bidenův poradce prozradil, jak velké území „mají“ USA v Sýrii

Podle jeho slov hlavní zájmy USA v Sýrii spočívají v „boji proti terorismu", „nedopuštění používání zbraní hromadného ničení", „prevence mezistátní války", a to i mezi Íránem a Izraelem.

Kahl je také přesvědčen, že v současné době neexistují varianty, jak sesadit syrského prezidenta Bašára Asada.

„V současné době vlastníme přibližně čtvrtinu země, a to včetně strategických zdrojů ropy a plynu. My a Syrské demokratické síly, které my podporujeme, jsme vyčistili tyto oblasti — východní a severní Sýrii. To znamená, že ke sjednocení Sýrie je nutný souhlas USA," domnívá se Kahl, který se dříve zabýval otázkami Blízkého východu.

Zdůraznil přitom, že Trumpovo přání odsunout ozbrojené síly ze Sýrie ohrožuje páky vlivu USA.

Vysvětlil, že k obnovení Sýrie budou zapotřebí stovky miliard dolarů, které nemá „ani Rusko ani Írán ani Asad", ale pouze USA a partneři si mohou dovolit utratit takové částky.

„Ale Trump ukázal, že není zainteresován ani ve vyčlenění dvou set milionů dolarů do fondu stabilizace Sýrie," řekl bývalý Bidenův poradce.