„To je optimistické, optimistické, velmi optimistické… Spíš se dá říci, že si dělá z lidí legraci," odpověděla obyvatelka Kyjeva na otázku, jestli „považuje ukrajinskou armádu za jednu z nejsilnějších na světadílu".

„Náš Petro Alexejevič si trochu plete pojmy, co je to silná armáda," řekla druhá žena televiznímu kanálu

„To je humor, samozřejmě je to vtip. Co jiného? Na světadílu Antarktida — nejsilnější, to jo," zažertoval další člověk při rozhovoru s reportérem televizního kanálu.

„Marasmus! Absolutně nechápu, s jakým cílem o tom hovoří a proč," dodaly kyjevské ženy.

Předtím ukrajinský prezident nazval ukrajinské ozbrojené síly „jedněmi z nejefektivnějších v Evropě". Takové prohlášení zdůvodnil „nejlepšími výsledky ukrajinských výsadkářů na kurzu protiútočných akcí v Polsku".