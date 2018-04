Dolování ve vesmíru zrodí první bilionáře

S tímto názorem se ztotožňuje i věhlasný astrofyzik Neil deGrasse Tyson. „Jsou tam nekonečné zdroje energie a surovin. Podívejte se na války, které se vedly o přístup ke zdrojům. Mohou se stát minulostí, až vesmír bude naším zadním dvorkem," říká Tyson.

NASA identifikovala 12 000 planetek ve vzdálenosti 45 milionů kilometrů od Země, na kterých se mohou nacházet zdroje železné rudy, niklu a drahých kovů. Jejich koncentrace může být vyšší než na naší planetě.

Goldman Sachs již dávno sleduje pokrok v důlním průmyslu a klesající náklady výroby kosmických lodí.

„Přestože psychologická bariéra těžby na planetkách je vysoká, skutečné finanční a technologické překážky jsou mnohem nižší. Perspektivní sondy mohou být postaveny za desítky milionů dolarů a Kalifornský technologický institut odhaduje, že kosmická loď, která by dokázala zachytit planetky, bude stát 2,6 miliardy dolarů," tvrdí zpráva.

Těžba ve vesmíru by byla nejspíše záležitostí soukromého sektoru, ale například i Lucembursko doufá, že toto odvětví přinese rozsáhlé zisky a ze země se stane vesmírné těžební středisko. Před dvěma lety tento malý stát, který je domovem několika společností provozujících komunikační družice, založil Iniciativu pro vesmírné zdroje. Země plánuje vynaložit 223 milionů dolarů do svého vesmírného rozpočtu a do dotací společnostem, jež budou těžit ve vesmíru.

Lucembursko těsně spolupracuje se dvěma největšími společnostmi v odvětví: Deep Space Industry a Planetary Resources. Obě firmy plánují těžit ve vesmíru.

„Naším cílem je vytvořit celkový rámec pro výzkum a komerční využívání zdrojů na vesmírných tělesech, včetně planetek a Měsíce," prohlásil místopředseda lucemburské vlády a ministr hospodářství Etienne Schneider.