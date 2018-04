V letadle Air India během letu prasknulo sklo okénka (VIDEO)

Incident se stal ve čtvrtek v 14:20 místního času, ale média se to dozvěděla až v neděli, upřesňuje list.

Poté, co se letadlo dostalo do zóny turbulence, prasknulo sklo okénka letadla. Z poliček vypadla zavazadla. Jedna cestujících se udeřila do hlavy, protože nebyla připoutána, uvádí se ve zprávě.

Podle zástupců Air India se letadlo nacházelo v zóně turbulence 10 až 12 minut. Další podrobnosti letecká společnost neuvedla. Probíhá vyšetřování, dodává list.