Fyzici poradili, jak správně uvařit vajíčka

Jak uvařit vajíčko? Dát ho do vařící vody a nechat ho tam několik minut. Existují různé life hacks: například dát do vody ocet, anebo rozbít hotové vajíčko a dát ho na chvíli do studené vody, aby pronikla mezi bílek a skořápku, která se pak lépe odstraní. Hlavní ale je čas vaření. Necháte-li vajíčko v horké vodě dlouho, vznikne nechutná nazelenalá blána sirníku, která se vytvoří vyloučením síry z bílku a její reakcí se solemi železa obsaženými v žloutku.

Vaření vajíček je z hlediska fyziky dost složitý proces. Skupenský stav žloutku a bílku ovlivňuje po skončení vaření spousta faktorů: teplota vody při ponoření a rychlost začátku vření, původní teplota vajíčka (různá v závislosti na tom, byla-li vajíčka v ledničce nebo v místnosti), nadmořská výška vaší kuchyně (ovlivňuje to teplotu vření vody, v horách bude nižší a budete muset vařit déle).

Pro ty, kdo nechtějí řešit Williamsovu rovnici s logaritmy, byla vyvinuta speciální on-line kalkulačka. Na své výpočty budete potřebovat kuchyňskou váhu (stačí ale uvést místo hmotnosti vajíčka jeho kategorii) a tento web, který umožní dost přesně stanovit nadmořskou výšku vašeho města.