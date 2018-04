11 nečekaných zvyků, které vám pomohou zhubnout

Něco z toho vám možná přijde trochu podivné, ale podle vědců to funguje.

Podívej se na zeleninu a ovoce

Jen jeden ranní pohled na ovoce, zeleninu nebo saláty vás naprogramuje na zdravou stravu během celého dne. K takovým závěrům došly vědci z univerzity Leedsu, Velká Británie. Položte si zeleninu na viditelné místo a jezte zdravě.

Nekonkretizujte úkoly

© Sputnik / Pavel Lisicin Vědci oznámili, jak zhubnout a přitom se nevzdat těstovin

Autoři výzkumu zveřejněného v Journal of Consumer Research došli k závěrům, že konkrétní formulace cíle, například „75 kilogramů do pátku a ani gram navíc", nejsou vždycky efektivní. Účinnější jsou cíle nezřetelné, třeba plus minus 4 kilo. Nicméně každodenní vážení se a uvádění svých cílů jsou také staré a efektivní triky dodávající motivaci.

Spěte více

Čím méně spíš, tím více jíš, tak organismus získá potřebnou energii. „Nedostatek spánku škodí sebekontrole při stravování a vede k impulzivním činům (například k nákupu kalorického jídla)," uvádí Colin Chapman z Uppsalské univerzity (Švédsko). Rozdíl mezi člověkem, který spí dost, a tím, kdo spí málo, je 315 snědených kilokalorií.

Trénuj při jazzu

Vědci Univerzity Brunelu (Londýn) objevili, že arytmická hudba napomáhá hubnutí. „Kupodivu pro kvalitní dlouhý trénink je dobré poslouchat jazz," uvádí David Lee Priest, biopsycholog z univerzity ve východní Anglii. „Synkopická, nerytmická hudba škodí mozku, aby se synchronizoval s tělem, ale ve výsledku necítíte únavu…" A proto rychleji zhubnete.

Postarejte se o hudbu

Sít fitness center Harpers Hitness provedla výzkum, který zjistil, že každou hodinu muž ztrácí 21 minut na činnost, které není spojená s tréninkem. Mezi prvními time-killery je výběr hudby v přehrávači. Připravte si playlist předem a nemrhejte čas ve fitku.

Založte si rituál

Vědci z univerzity Minnesoty zjistili, že neobyčejné rituály před jídlem skutečné ovlivňují váš vztah k tomu, co jíte. A když to bude velmi příjemný čin, dokonce i vařená mrkev vám bude chutnat.

Dívejte se do telefonu, ale ne do talíře

Když nesmírně chcete sníst něco nezdravotního, přijďte na jiné myšlenky. Může vám pomoc například zajímavá hra v telefonu. Hráči počítačových her si ve výzkumu univerzity v Leidenu (Nizozemsko) mnohem lépe poradili s pokušením nezdravé stravy. Ale musí to být intelektuální hry.

Spěte ve tmě

Podle výzkumu zveřejněného v Journal of Biological Rhythms spánek při světle může narušit tvé biologické hodiny a snížit efektivitu látkové výměny.

Fanděte klidně

© Depositphotos / Sutichak Vědci vysvětlili, proč je noční chození na WC zdraví nebezpečné

Když jste zarytý fanoušek nějakého druhu sporu, dejte si pozor. Podle výzkumu zveřejněného v Psychologikal Science porážka oblíbeného družstva provokuje fanoušky ke stravování nezdravého jídla. Proto se před zápasem dobře najezte.

Hrajte si slovy

Zkuste takový psychologický trik. Změňte všechny svoje „Nesmím to" na „Nepotřebuju to". Výzkum univerzity Houstonu v USA tvrdí, že správná formulace opravdu funguje.

Žádné jídlo na sociálních sítích

Vědci Carlsonské školy managementu zjistili, že prohlížení fotografií jídla zhoršuje hlad a jako důsledek vede ke zvýšení váhy. Takže pryč se všemi svůdnými fotkami na sociálních sítích!