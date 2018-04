Pět vědeckých důvodů, proč nám chutná škodlivé jídlo

Každý z nás si občas dá burger, kolu či hranolky. Časopis Kdo? Co? Kde? se rozhodl zjistit, jestli existují vědecké příčiny, které vysvětlují oblibu fastfoodu a sladkostí.

Glutamát sodný

V první řadě je fastfood tak chutný, protože se do něho přidávají zesilovače chutě, především glutamát sodný. Mimochodem, je zajímavé, že název „zesilovač chutě" je ve skutečnosti nesprávný překlad z angličtiny "flavor enhancer", tzn. to, co slouží ke zlepšování a obohacování chutě. Samotný glutamát sodný není škodlivý a vyskytuje se v přírodní podobě, například v sýru, mase, rybách a sójové omáčce. Otázka škodlivosti se týká ani ne tak potravinových doplňků, jako jídla samotného. Glutamát je přítomen ve fastfoodu, čipsech, sucharech, instantních nudlích, které nejsou užitečné už jako takové.

Láska ke sladkému

© Fotolia / 5second Byl odhalen nečekaný užitek čokolády a červeného vína

Když sníte něco sladkého, zpravidla cítíte více radosti než před konzumací vytoužené tabulky čokolády. Příčina spočívá v serotoninu — hormonu štěstí a radosti nebo hormonu dobré nálady. Všechny potraviny, které obsahují jednoduché cukry, napomáhají tvorbě serotoninu.

Barva a chuť

Barva je dalším důležitým detailem při volbě potravin a často i součástí marketingové strategie při prodeji výrobků. O tom svědčí i bohatá paleta barviv, která jsou používána při výrobě bonbonů, například M&M's, Skittles nebo Smarties. Jinými slovy tady dobře funguje autosugesce: dokonce i pokud barva neodpovídá chuti, stejně si podvědomě myslíme, že oranžový bonbon je pomerančový nebo citrusový.

Zvyky

Láska ke sladkostem a škodlivému jídlu je často spojena s dětskými zvyky. Pokud je nám smutno, jíme čokoládu, protože si pamatujeme, že kdysi byl to způsob trochu vylepšit situaci.

Láska ke slanému

Jedním z nejnepříjemnějších momentů v jakékoliv dietě není zřeknutí se sladkostí, moučných nebo tučných jídel, ale zřeknutí se soli. Protože bez ní se jídlo zdá nevýrazným a nepoživatelným. Světová zdravotnická organizace doporučuje denně spotřebovat maximálně 1500-2300 miligramů soli. Je to méně než jedna čajová lžička. Ve skutečnosti jíme o hodně více, protože sůl je přítomna prakticky všude: v omáčkách, kečupech, uzeninách, konzervách, párcích i fastfoodu.