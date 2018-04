Srbská poslankyně: Balkán se může stát „parkovištěm migrantů“

Podle názoru poslankyně srbského parlamentu, bývalé velvyslankyně Srbska v Itálii, Sandy Raškovičové-Ivičové, může být pro „euronadšence" strach z ruského vlivu klíčovým faktorem, který nutí ke změně politiky v otázce eurointegrace Srbska a celého regionu. Stejné to bylo s Bulharskem, které podle jejího názoru bylo přijato do EU podle urychlené procedury právě kvůli obavám před šířením rusofilských nálad v této zemi.

© REUTERS / Jon Nazca/File Photo Ve FT byly uvedeny „skutečné“ důvody rozšíření EU

Raškovičová-Ivičová připomněla Sputniku, že poslední Macronovo prohlášení o rozšíření EU je v podstatě opakováním toho, co Angela Merkelová říkala již v roce 2009, že nemá smysl stále rozšiřovat EU, když to neumožní normální fungování unie.

„Pozice Merkelové doma, a tedy i v EU, dnes oslábly. Macron je ale novou hvězdou a ten rozhodně a upřímně říká, že se EU nedokáže rozšiřovat a že jsou potřebné reformy," řekla Raškovičová-Ivičová.

Podle jejího názoru nepospíchá EU s přijetím Srbska a dalších států možná proto, že Balkán ji zajímá jako „parkoviště" pro migranty.

„EU již není hotova přijímat velký počet migrantů, proto potřebuje jistý „filtr", který by zastavil jejich proud. Turecko se na to nehodí, protože může vydírat Brusel. Chorvatsko je pohraniční území EU, pak jde Bosna a Hercegovina, Srbsko a Černá Hora. Jsou to slabší země, proto existuje možnost je trochu zastrašit, trochu podplatit, aby pro vás něco udělali a přijali tyto lidi. EU potřebuje parkoviště pro migranty. Chápu, že riskuji vypadat jako blázen, který mluví o teorii spiknutí, avšak na základě zkušeností z kontaktů se zahraničními diplomaty mohu říci, že nynější nereformovaná Evropa nemá velké přání, aby nás dnes přijala. A také je rozhodnutí o asociaci především politické," řekla Raškovičová-Ivičová.