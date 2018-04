Merkelová: Německo čelí nové formě antisemitismu uprchlíků a osob arabského původu

„Dnes máme nový fenomén. Máme uprchlíky a lidi arabského původu, kteří přinášejí s sebou do země novou formu antisemitismu," řekla Merkelová v rozhovoru pro Kanál 10 vysílaný v neděli, ze kterého cituje Die Welt.

Žádná mateřská školka, žádná škola nebo synagoga nesmí být ponechány bez policejní ochrany, řekla kancléřka. „Jsme z toho zděšeni," uvedla. Dále sdělila, že německá vláda jmenovala komisaře, který má zajistit boj proti antisemitismu.

Minulý týden byli fyzicky napadeni dva mladíci včetně izraelského občana, kteří se rozhodli, že si navléknou jarmulku. Jednalo se nejspíše o antisemitský útok. „Nejsem Žid, ale izraelský občan, vyrůstal jsem v Izraeli v arabské rodině," řekl pro rozhlasovou stanici Deutsche Welle Adam Armush (21), student veterinární medicíny, který v Německu žije tři roky.

Řekl, že natočil útok jako důkaz pro „policii, německý lid a svět, aby všichni viděli, jak je pro Židy hrozné procházet se berlínskými ulicemi".

Video na YouTube nasbíralo 330 000 zhlédnutí. Armush natočil, jak ho jeden z útočníků bičuje páskem a křičí „Jahudi" (Žid arabsky), než ho zastavil kolemjdoucí. Video pak ukazuje modřiny na Armushově těle.

Podle listu Bild údajný útočník, který se sám vydal policii, je uprchlík ze Sýrie, který žije v migračním středisku poblíž Berlína. Útok odsoudila i kancléřka Merkelová a označila ho „za hrozný incident".

Merkelová vyzvala k boji proti projevům antisemitismu. „V sázce je pověst státu," prohlásila. Není to však první případ projevu antisemitismu v Německu.

V lednu německá média uváděla, že strany CDU a CSU hodlají přijmout opatření, podle nichž bude možné deportovat migranty s antisemitistickými postoji. Tento měsíc šéf druhého největšího odborového hnutí policie prohlásil, že by úřady měly zabavovat děti rodičům, kteří mají antisemitistické postoje.

Od roku 2015, kdy propukla uprchlická krize, do Německa vstoupilo přes milion migrantů převážně z muslimských zemí. To vedlo k růstu protimigračních nálad a ke kritice politiky Angely Merkelové a jejího tehdejšího sloganu Wir schaffen das (to zvládneme). Uprchlíci ji za to začali přezdívat Mutti Merkel (maminka Merkelová).