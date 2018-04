Mohou být FOTKY údajných biologických stop na Marsu a Měsíci důkazem mimozemského života?

© Foto : NASA/JPL-Caltech Byl odhalen překvapivý původ Marsu

Mnoho fotek může doopravdy vypadat jako vytoužený důkaz mimozemského života. Na snímcích lze spatřit rozmazané objekty, o kterých si mnozí myslí, že tají paranormální původ, píše The Daily Star

„Rozmazané oblasti nevypadají, že by byly přírodního původu. Zajímalo by mě, co skrývají," napsal jeden z komentátorů na webu novin.

Jeden ze záhadných obrázků zachycuje zvláštní objekty ve tvaru X, které jsou na povrchu Měsíce. Uživatel Redditu Sumner67 zdůrazňuje, že z hromady snímků, které byly pořízeny z orbity a roverů na Marsu a Měsíci, myšlenka, že by mohly zobrazovat život, byla zcela vyloučena.

CC0 Tvář na Marsu

Záhadné snímky, které zachycují i lebku na povrchu Marsu, se vynořují, když amatérští experti prohledávají tuny fotek, které pořídila NASA.

© NASA . Tento kompozitní snímek byl zveřejněn NASA 24. května 2001. Ukazuje lepší rezoluci „Tváře na Marsu“ (P) vedle staršího snímku sondy Viking (L)

Mnozí však nejsou příliš přesvědčeni a tvrdí, že bizarní sféry a rozmazané skvrny jsou „normálním fenoménem při dopadu":

„Selský rozum by vás na tomto místě přivedl k myšlence, že na Měsíci i Marsu je umělé h***," napsal uživatel GlenCompton.

Dále uvedl, že náraz rychle letících objektů vypadá stejně, akorát entropie skály je například zásadně pomalejší než vody a zanechává za sebou kráter.

Jiní uživatelé tvrdí, že se jedná pouze o náhodu, která zahrnuje pareidolii, během které člověk vidí vzorec v náhodných podnětech. Jiné snímky jsou zcela falešné.

Mezitím se NASA a Evropská vesmírná agentura (ESA), která spolupracuje s ruským Roskosmosem, snaží najít stopy mimozemského života. Například ExoMars, společná mise ESA a Roskosmosu, se snaží najít známky biologické a geologické aktivity na Marsu.