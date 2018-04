Chemický útok v Sýrii si vymyslel Západ, prohlásil vedoucí představitel Čečenska Kadyrov

„Vymysleli si ten chemický útok… Víme přece, že Evropa takto jedná. To samé dělá Velká Británie, úplná zvůle. To samé v Sýrii: vymysleli si to všechno," řekl Kadyrov.

© Sputnik / Mikhail Voskresensky Když západní média skrývají pravdu. Proč se nehodí pravda o chemickém útoku?

„Kdy napadli Saddáma Husajna — co to bylo? To samé. Jsou tam prý jaderné bojové hlavice a chemické zbraně. Přišli, nic nenašli, zabili, oběsili Saddáma Husajna. To samé bylo také v Libyi… To samé se děje i v Sýrii… Když budou chtít, mohou si to vymyslet," dodal Kadyrov.

Dříve Západ obvinil Damašek z chemického útoku na syrské město Dúmá ve východní Ghútě a vyhrožoval vojenskými útoky. Moskva vyvrátila informaci o pumě s chlórem, kterou shodili údajně syrští vojáci. Ministerstvo zahraničí RF prohlásilo, že cílem lživých zpráv o použití otravných látek syrskými vojsky je obhájit teroristy a odůvodnit možný silový zásah zvenčí. Přitom v Generálním štábu Ozbrojených sil RF ještě 13. března oznámili, že teroristé připravují provokaci ve východní Ghútě s inscenací chemického útoku.