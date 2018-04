Hon na „ruské boty“. Britská vláda byla přistihnuta při lži

Ruští boti a trollové se prudce zaktivizovali v souvislosti s událostmi v Sýrii a otravou Skripalových. Vyplývá to v každém případě z úředního prohlášení britské vlády z úst samotné Theresy Mayové. Úředníci z Whitehallu dokonce přesně vědí, jak moc stoupla aktivita botů - o čtyři tisíce procent.

Toto prohlášení zveřejnila prakticky všechna britská média, aniž by je zanalyzovala a ověřila „fakta". List The Guardian v článku pod názvem „Rusko šíří fakeové zprávy přes boty na Twitteru po otravě v Salisbury" uvedl příklady „účtů s adresou v Rusku": „Jeden bot, @Ian56789, měl od 7. dubna 100 tweetů denně a za 12 dní získal 23 milionů uživatelů… Další, @Partisangirl, získal 61 milionů uživatelů a 2300 tweetů za stejné období." Podle názoru The Guardian jde o „ruské boty", tedy počítačové programy, jež automaticky šíří zprávy určitého obsahu.

© AP Photo / Peter Byrne Londýn z útoku na Skripalovy podezírá bývalého agenta FSB – média

Ve skutečnosti jde o reálné lidi, kteří ale nemají nic společného s Ruskem, o čemž se mohl The Guardian, stejně jako ostatní britská média, která zveřejnila tuto „zprávu", snadno přesvědčit.

Například účet @Ian56789, o němž se praví ve vládním prohlášení, patří důchodci, občanovi Spojeného království. Dá se s ním snadno spojit, což také udělal Sputnik. Ian se dozvěděl o tom, že ho vyhlásili za „ruského bota" právě od autora tohoto článku, který mu zaslal odkaz na příspěvek v The Guardian.

Ian sdělil, že v těchto dnech, současně s uveřejněním prohlášení Whitehallu, byl zablokován zaměstnanci Twitteru. Řekl, že ho nikdo nekontaktoval. Ani autoři vládního prohlášení, ani Twitter, ani novinářka z The Guardian. V důsledku humbuku Ianových čtenářů, kteří potvrdili jeho totožnost, byl jeho účet odblokován a vedení Twitteru se mu omluvilo.

Novináře to ale ani nenapadlo. Dokonce ani poté, co „ruský bot" osobně zavítal do studia televize Sky News, vyšel tedy z virtuálního prostoru, jak říkají internetu.

Ruský novinář požádal Heather Stuartovou, autorku výše uvedeného příspěvku v The Guardian, aby vysvětlila, proč byli dva uživatelé Twitteru označeni za „ruské boty". Britská novinářka odpověděla stručně: „Není to moje, ale vládní analýza," což vyvolalo prudkou kritiku na internetu. Napsali jí, že není vládní stenografka a že list, který škatulkuje konkrétní lidi, by se pro začátek měl pokusit s nimi spojit a ověřit fakta.

Tím spíš, že další „ruský bot" (@Partisangirl) je známá australská novinářka a blogerka syrského původu Maram Susliová. Dalo se to snadno zjistit z Wikipedie, anebo z jejího osobního blogu na YouTube. Více než to, účet této dívky na Twitteru je ověřen, její totožnost byla zjištěna, o čemž svědčí příslušné označení.

© AP Photo / Steve Parsons/PA Média se dozvěděla o „velkém průlomu“ v případu Skripalových

List The Times, který zahájil útok proti všem veřejným osobám, jež se odvážily kritizovat politiku Západu vůči Sýrii , poukázal v článku pod názvem „Skripalovi trollové se zmobilizovali, aby šířili „zprávy" o bombardování" , na „highly-likely" ruského trolla, který se vydává za „aktivistku z Finska" Citizen Halo. List napojil tuto údajně falešnou Finku na „ruskou dezinformační mašinérii", a to s odkazem na zástupce americké Atlantic Council Bena Nimma.

Autorku příspěvku také ani nenapadlo kontaktovat Citizen Halo, která to sdělila v interview pro Sputnik. „Ruský troll" se narodila v městečku Jyväskylä (střední Finsko), ve kterém žije dodnes. Ve svém videu pro uživatele byla rovněž nucena opustit virtuální prostor, aby vyhlásila toto: „Nejsem ruský troll, jsem babička z Finska, přesvědčená odpůrkyně války. Dá se to snadno ověřit, poněvadž jsem na Twitteru přes 9 let."

Citizen Halo nám sdělila, že se na ni asi před měsícem obrátila redaktorka z The Times Deborah Haynesová s otázkou: „ Byla jste identifikována jako proruský troll. Je to pravda?" Soudě podle screenshotů, které jsme získali k dispozici, to blogerka hned popřela. List ale tvrdí, že Citizen Halo na dotaz nereagovala.

Jak tedy vidíme, padnou za oběť „honu na ruské boty" hlavně blogeři, kteří nikdy neměli žádný vztah k Rusku. Jejich mínění se prostě nelíbí redaktorům a „kremlenologům" z Atlantic Council. Schytají to ale také přistěhovalci z Ruska.