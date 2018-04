Rada Evropy vydrží bez ruských a tureckých příspěvků do konce roku 2019

V odpovědích na otázky poslanců poznamenal, že „dokážeme vydržet do konce příštího roku". „Po skončení tohoto termínu budu muset podniknout jistá opatření, jinak na tomto postu nezůstanu," řekl Jagland.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky Diplomat promluvil o postoji Evropské rady ve „věci Skripala“

Konflikt mezi Moskvou a Štrasburkem se vyhrotil v letech 2014-2015, když byli ruští poslanci zbaveni řady práv kvůli Krymu. Moskva nejednou navrhla způsoby překonání krize, včetně zakotvení nepřípustnosti sankcí proti národním delegacím. PACE zatím na tento návrh nereagovalo.

Koncem června loňského roku se konflikt vyhrotil. Moskva pozastavila část příspěvků do rozpočtu Rady Evropy do obnovení pravomocí ruské delegace. Nehledě na to pokračovala ruská delegace v práci na ratifikaci konvenčních dokumentů.