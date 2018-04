Turecký ministr zahraničí promluvil o nezbytnosti reformy Rady bezpečnosti OSN

„Svět je větší než pět zemí. Ale Rada bezpečnosti současné formě, to není více než pět stálých členů. Funkce a to, co se projednává v Radě bezpečnosti OSN, odpovídá národním zájmům stálé „pětky". Rada bezpečnosti se považuje za instituci, která přináší mír, zabraňuje masovému vraždění. Vlastník práva veta ovšem nedává Radě možnost plnit své povinnosti. Pokud skutečně chceme vytvořit a udržet mír, Rada bezpečnosti musí být více reprezentativní, více transparentní, více inkluzivní, politicky orientovaná a více demokratická," řekl turecký ministr zahraničních věcí během fóra Valného shromáždění OSN pro budování míru.