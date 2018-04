Běžec s paralyzovanýma nohama uběhl maraton (VIDEO)

Britský běžec Simon Kindleysides paralyzovaný od pasu dolů, dokázal překonat vzdálenost Londýnského maratonu, informují stránky dobročinné organizace The Brain Tumour Charity.

Sportovec potřeboval 36 hodin na překonání 42 kilometrů v speciální vnější kostře. Přestože doběhl poslední, stal se prvním paralyzováním běžcem, který takovou dálku překonal.

„Nebyly žádné šance na to, že se vzdám. Bylo to těžké, ale udělal jsem to," uvedl Kindleysides.

Londýnský maraton se každoročně koná na jaře od roku 1981. Je považován za jeden z nejprestižnějších ve světě, stejně jako maraton v Bostonu, New-Yorku, Chicagu, Berlíně, Tokiu. Každoročně se záběhu zúčastní 40 tisíc lidí.