Média informovala o ruských zbraních „soudného dne“

Ruské jaderné zbraně rozmístěné na bezpilotních ponorkách mohou zničit celá pobřežní města, oznámil The Business Insider.

Časopis píše o komplexu Status-6, který se proslavil v zahraničním tisku jako zbraň „soudného dne". Ponorce se připisuje schopnost nést bojové hlavice o síle 50 megatun.

Jak podotýká časopis, jaderná zbraň o síle 20 až 50 megatun může v blízkosti pobřeží způsobit explozi srovnatelnou s tsunami, jako při zemětřesení v Japonsku v březnu 2011. A dokonce víc než to. Jak podotýkají odborníci, podvodní exploze může vyvolat až sto metrů vysoké vlny.

The Business Insider zdůrazňuje, že podvodní výbuch torpéda z komplexu Status-6 může vyhodit do vzduchu tuny ozářené mořské vody a způsobit katastrofální radioaktivní déšť v okolí místa exploze. Kdyby došlo k podobnému výbuchu u pobřeží měst, jako jsou Los Angeles nebo San Diego, byl by ničivý účinek jaderných srážek ještě silnější kvůli častému větru z moře.