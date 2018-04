„V květnu bude práce zahájena. Bude zlepšena protiletadlová obrana, budou dodané nové komplexy námořní varianty Panciru. Budou se také měnit energetická vybavení, nové kotle a nová čerpadla," řekl.

© Sputnik / Pavel Lvov Zdroj sdělil podrobnosti opravy křižníku Admirál Kuzněcov

Podle něj by po modernizaci do roku 2021 měla být loď uvedena do provozu.

V ruském námořnictvu je v současné době pouze jedna letadlová loď. Těžký letadlový křižník Admirál flotily Sovětského svazu Kuzněcov, který byl uveden do provozu v roce 1991 ještě v dobách SSSR.