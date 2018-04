Ve skutečnosti nebezpečí ohrožuje především evropskou elitu, nikoli demokracii, která v posledních letech vzkvétala více než kdy jindy.

Nedávno švédské noviny Svenska Dagbladet uvedly na hlavní stránce článek s nadpisem „Mladí lidé ztrácejí víru v demokracii". Zpočátku poskytuje přehled o situaci ve světě a správně konstatuje, že Čína, Írán a Rusko nejsou „žádné demokracie". To není žádná novinka, nicméně tyto země získaly velkou váhu na světové aréně, což ohrožuje vliv demokratických západních zemí, píše Samtiden.

Někteří publicisté se domnívají, že tato situace svědčí o tom, že demokracie na Západě byla také postižena „krizí".

Svenska Dagbladet píše: „Bližší ke Švédsku je například politická situace ve Francii a Německu, která se zhoršila kvůli pravicovým populistickým stranám, jež obdržely mandáty v parlamentech svých zemí. Počet jejich mandátů vzrostl také v Nizozemsku a konzervativní Svobodné straně Rakouska (FPÖ) se dokonce podařilo dostat místa do koaliční vlády."

„Všimněte si, jak autor brzdí při formulaci. Už nehovoří o hrozbě demokracie, ale o skutečnosti, že se „politická situace" zhoršila. Co se děje? Skutečnost je taková, že voliči podle novináře hlasovali v demokratických a svobodných volbách pro „špatné" strany. Když lidé nemyslí jako publicisté, hrozba demokracie je nevyhnutelná," vysvětluje deník.

Jde o hru na city, aby posílali signál, že je demokracie v nebezpečí.

„Jak mohou liberální noviny hovořit o hrozbě demokracie, pokud věří, že lidé nesprávně hlasovali? Přesněji řečeno, jsou to sami demokraté? Ne, je to elita, která věří, že lidé by neměli mít hlasovací práva, pokud nebudou hlasovat, jak jim bylo řečeno," zdůrazňuje portál.