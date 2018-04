Západ má obavy z „vymírajících“ pobaltských států

Ale pokud se podíváte detailně, objeví se zcela odlišná realita. Podle ministerstva hospodářských a sociálních věcí OSN devět zemí, které se v příštích několika desetiletích můžou potkat s odchodem občanů jsou bývalé země východního bloku. Otevřené hranice a velké příležitosti lákají lidi na Západ.

Bývalý ministr hospodářství Lotyšska Vjačeslav Dombrovskis, nyní vedoucí analytického centra Certus, porovnal migraci mladých východoevropských občanů s průmyslovou revolucí, kdy se mnozí rolníci vrhli do velkých městských center.