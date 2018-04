Oliver Stone přirovnal Donalda Trumpa k biblickému Ďáblovi

Když se ho íránský žurnalista zeptal na to, ke komu by přirovnal amerického prezidenta Donalda Trumpa, trojnásobný vítěz Oskara řekl, že k Belzebubovi, což je biblický démon.

Na tomto prohlášení se ale nezastavil a ostře kritizoval politický kurz Spojených států hlavně na Blízkém východě.

© Sputnik / Arthur Gabdrakhmanov V USA stoupl počet sexuálních zločinů mezi vojáky

„Války pokračují, protože Amerika říká sama sobě: „Ha, dobře, tak je možné, že jsme v Iráku udělali bordel, ale víte co? Ono to funguje. Protože když uděláme bordel v Sýrii, a když uděláme bordel v Libyi, a když máme všude teroristy, a když máme migraci obrovské masy lidí, tak je to v pořádku. Je to v pořádku. Sešrotujeme Blízký východ. (…) A vůbec nezáleží na tom, kdo je prezident, ať je to pan Bush či pan Obama, nebo pan Trump," řekl Stone reportérům.

Pokračoval slovy o tom, že Spojené státy by „porušily jakoukoli smlouvu, aby dosáhly toho, co chtějí", a dodal, že „děláme něco, co stojí mezinárodně mimo zákon, neměli jsme povolení, abychom vtrhli do Iráku od OSN, ale udělali jsme to, a nadále to děláme".

Oliver Stone opakovaně kritizoval zahraniční politiku Spojených států, zpravodajské služby, západní média a také prezidenta Donalda Trumpa za přístup k některým státům.